Вывесил флаг - устроил пикет: в Минске наказывают за бело-красную символику

В столице Беларуси вывешивание бело-красно-белых флагов прировняли к пикетам и объявили вне закона.
Такие флаги на жилых домах назвали незарегистрированной символикой, сообщает БелТА со ссылкой на органы правопорядка.
"В случае поступления в оперативно-дежурной службы территориальных РУВД Минска заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном обнаружении сотрудниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях, флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, данные факты будут немедленно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях", - рассказали в Первомайском РУВД.
В соответствии с существующим законодательством, и в частности статьей закона "О массовых мероприятиях", такие действия белорусская милиция теперь трактует как проведение массового мероприятия - пикетирования.
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"За что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест", - сообщил заместитель начальника РУВД.
За такие правонарушения милиционеры в Минске составили более 20 админпротоколов, которые направили на рассмотрение в суд.
Минский суд приговорил белоруса Максима Павлющика до 2 лет за решеткой за надпись на асфальте "Не забывайте" на месте гибели протестующего Александра Тарайковського.
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