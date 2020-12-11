Вывесил флаг - устроил пикет: в Минске наказывают за бело-красную символику

Бело-красно-белые флаги в Минске объявили вне закона. Фото: скрин с видео

В столице Беларуси вывешивание бело-красно-белых флагов прировняли к пикетам и объявили вне закона.

Такие флаги на жилых домах назвали незарегистрированной символикой, сообщает БелТА со ссылкой на органы правопорядка.

"В случае поступления в оперативно-дежурной службы территориальных РУВД Минска заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном обнаружении сотрудниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях, флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, данные факты будут немедленно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях", - рассказали в Первомайском РУВД.

В соответствии с существующим законодательством, и в частности статьей закона "О массовых мероприятиях", такие действия белорусская милиция теперь трактует как проведение массового мероприятия - пикетирования.

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"За что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест", - сообщил заместитель начальника РУВД.

За такие правонарушения милиционеры в Минске составили более 20 админпротоколов, которые направили на рассмотрение в суд.

Минский суд приговорил белоруса Максима Павлющика до 2 лет за решеткой за надпись на асфальте "Не забывайте" на месте гибели протестующего Александра Тарайковського.