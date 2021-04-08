Вывели на орбиту телескоп Hubble

 
Ексклюзивы
1/5
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 45
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 108
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 702
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 468
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 306
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 351
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 468
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 990
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 216
Фото
Все фото
3
3
4
4
5
Консульство России в Чехии забрызгали &quot;кровью&quot;
Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Видео
Все видео
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 468
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1071
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 279
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 333
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 144
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 08:40

Вывели на орбиту телескоп Hubble

  Комментировать
Вывели на орбиту телескоп Hubble
Телескоп Hubble / Wikipedia

24 апреля 1990-го стартовал шаттл Discovery, который на следующий день вывел на околоземную орбиту космический телескоп Hubble. С начала проекту к запуску на него потратили $2,5 млрд. Телескоп - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Он назван в честь американского астронома и исследователя галактик Эдвина Хаббла.

Телескоп - уникальная многоцелевая орбитальная обсерватория, самая большая среди запущенных в космос в XX веке. С его помощью осуществлено много важных наблюдений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса

За годы работы на околоземной орбите он получил более 700 тыс. изображений 22 тыс. небесных объектов - звёзд, туманностей, галактик, планет. Поток данных, которые ежедневно генерирует - около 15 Гб. Ежегодно в списке 200 самых цитируемых статей не менее 10% занимают работы, выполненные на основе его материалов.

Впервые получены карты поверхности Плутона и Эриды. Впервые люди наблюдали ультрафиолетовые полярные сияния на Сатурне, Юпитере и Ганимеде. Получены дополнительные данные о планетах вне Солнечной системы. Доказано, что формирование планет происходит в большинстве зрение Млечного Пути. Частично подтверждено теорию о сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, на основе наблюдений выдвинута гипотеза, связывающая массу черных дыр со свойствами галактики.

Выявлено, что вселенная расширяется с ускорением и заполненный темной энергией. Уточнен возраст вселенной - 13,7 млрд лет. Впервые получено изображение протогалактик, первых сгустков материи, которые сформировались менее чем через 1 млрд лет после Большого взрыва. Открыто более 1500 новых галактик.

По состоянию на 2021-й телескоп работает и может использоваться в 2030-2040 лет. Его преемник James Webb Space Telescope запланирован к запуску на конец 2021-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вывели на орбиту телескоп Hubble». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Вывели на орбиту телескоп Hubble

Начался геноцид армян в Османской империи

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 37973
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 23022
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 15714
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 13176
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 11772
Мир
Начался геноцид армян в Османской империи
Начался геноцид армян в Османской империи
 Просмотров: 54
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения Просмотров: 3528
Россия ограничила для иностранных судов проход в Черном море
Россия ограничила для иностранных судов проход в Черном море Просмотров: 522
Пентагон внимательно наблюдает, отводит ли Россия войска от границ Украины
Пентагон внимательно наблюдает, отводит ли Россия войска от границ Украины Просмотров: 153
США вернутся к вакцине Johnson&Johnson, несмотря на тромбозы
США вернутся к вакцине Johnson&Johnson, несмотря на тромбозы Просмотров: 81
Больше всего комментируют
27
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
9
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 374
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть