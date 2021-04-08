Вывели на орбиту телескоп Hubble

Телескоп Hubble / Wikipedia

24 апреля 1990-го стартовал шаттл Discovery, который на следующий день вывел на околоземную орбиту космический телескоп Hubble. С начала проекту к запуску на него потратили $2,5 млрд. Телескоп - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Он назван в честь американского астронома и исследователя галактик Эдвина Хаббла.

Телескоп - уникальная многоцелевая орбитальная обсерватория, самая большая среди запущенных в космос в XX веке. С его помощью осуществлено много важных наблюдений.

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За годы работы на околоземной орбите он получил более 700 тыс. изображений 22 тыс. небесных объектов - звёзд, туманностей, галактик, планет. Поток данных, которые ежедневно генерирует - около 15 Гб. Ежегодно в списке 200 самых цитируемых статей не менее 10% занимают работы, выполненные на основе его материалов.

Впервые получены карты поверхности Плутона и Эриды. Впервые люди наблюдали ультрафиолетовые полярные сияния на Сатурне, Юпитере и Ганимеде. Получены дополнительные данные о планетах вне Солнечной системы. Доказано, что формирование планет происходит в большинстве зрение Млечного Пути. Частично подтверждено теорию о сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, на основе наблюдений выдвинута гипотеза, связывающая массу черных дыр со свойствами галактики.

Выявлено, что вселенная расширяется с ускорением и заполненный темной энергией. Уточнен возраст вселенной - 13,7 млрд лет. Впервые получено изображение протогалактик, первых сгустков материи, которые сформировались менее чем через 1 млрд лет после Большого взрыва. Открыто более 1500 новых галактик.

По состоянию на 2021-й телескоп работает и может использоваться в 2030-2040 лет. Его преемник James Webb Space Telescope запланирован к запуску на конец 2021-го.