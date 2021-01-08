Вышел в свет первый iPhone

Стив Джобс презентует первый іPhone в 2007-м / Getty Images

9 января 2007-го на конференции Macworld в Сан-Франциско гендиректор Apple Стив Джобс представил первый iPhone - мобильный телефон с сенсорным экраном.

Джобс назвал его революционным и волшебным продуктом, который на 5 лет опережает любой другой мобильный телефон. Когда полгода спустя он поступил в продажу в США, тысячи покупателей выстроились в очереди в магазины по всей стране, чтобы первыми приобрести iPhone.

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В ноябре 2007-го продали более 1,4 млн этих телефонов. Тогда журнал Time назвал устройство, доступное в моделях 4 ГБ за $499 и 8 ГБ за $599, изобретением года. В некоторых частях Европы iPhone поступил в продажу в конце 2007-го, а в некоторых странах Азии - в 2008-м. До сих пор Apple выпустила более 12 обновленных моделей iPhone.

іPhone помог превратить Apple в одну из самых дорогих корпораций планеты. Сейчас ее стоимость оценивают в 274,5 млрд.

В 2012-м, через 5 лет после дебюта iPhone, продали более 200 млн экземпляров. По состоянию на 1 ноября 2018 в мире продали более 2,2 млрд iPhone и 715 млн из них активно использовались. С тех пор Apple прекратила подавать цифры о своих продажах.

Китай - страна, где больше всего владельцев iPhone. На втором месте - США. По состоянию на 2018-й в КНР использовали 228 млн iPhone, в США - 120 млн. 2 года назад Apple зарабатывала $53,8 млрд на iPhone, что составляет 48,3% доходов компании.

іPhone присоединился к списку инновационных продуктов Apple, включающих персональный компьютер Macintosh, запущенный в 1984 году. Это был один из первых ПК с монитором, который позволял людям работать с помощью мыши, а не вводя команды.