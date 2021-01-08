Вышел в свет первый iPhone

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1755
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 801
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3159
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2394
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4680
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
5
11
5
22
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия
ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Видео
Все видео
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 234
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7281
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 279
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5319
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 639
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 07:30

Вышел в свет первый iPhone

  Комментировать
Вышел в свет первый iPhone
Стив Джобс презентует первый іPhone в 2007-м / Getty Images

9 января 2007-го на конференции Macworld в Сан-Франциско гендиректор Apple Стив Джобс представил первый iPhone - мобильный телефон с сенсорным экраном.

Джобс назвал его революционным и волшебным продуктом, который на 5 лет опережает любой другой мобильный телефон. Когда полгода спустя он поступил в продажу в США, тысячи покупателей выстроились в очереди в магазины по всей стране, чтобы первыми приобрести iPhone.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее популярные устройства этого года

В ноябре 2007-го продали более 1,4 млн этих телефонов. Тогда журнал Time назвал устройство, доступное в моделях 4 ГБ за $499 и 8 ГБ за $599, изобретением года. В некоторых частях Европы iPhone поступил в продажу в конце 2007-го, а в некоторых странах Азии - в 2008-м. До сих пор Apple выпустила более 12 обновленных моделей iPhone.

іPhone помог превратить Apple в одну из самых дорогих корпораций планеты. Сейчас ее стоимость оценивают в 274,5 млрд.

В 2012-м, через 5 лет после дебюта iPhone, продали более 200 млн экземпляров. По состоянию на 1 ноября 2018 в мире продали более 2,2 млрд iPhone и 715 млн из них активно использовались. С тех пор Apple прекратила подавать цифры о своих продажах.

Китай - страна, где больше всего владельцев iPhone. На втором месте - США. По состоянию на 2018-й в КНР использовали 228 млн iPhone, в США - 120 млн. 2 года назад Apple зарабатывала $53,8 млрд на iPhone, что составляет 48,3% доходов компании.

іPhone присоединился к списку инновационных продуктов Apple, включающих персональный компьютер Macintosh, запущенный в 1984 году. Это был один из первых ПК с монитором, который позволял людям работать с помощью мыши, а не вводя команды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вышел в свет первый iPhone». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Вышел в свет первый iPhone

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 18633
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 8973
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7803
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице Просмотров: 7407
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 6894
Мир
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
4
 Просмотров: 729
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа Просмотров: 117
Дания ограничила въезд из всех стран мира
Дания ограничила въезд из всех стран мира Просмотров: 63
Лавина сошла на туристов: под снегом несколько домов
Лавина сошла на туристов: под снегом несколько домов Просмотров: 153
Из-за распространения Covid-19 введут чрезвычайное положение
Из-за распространения Covid-19 введут чрезвычайное положение Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
7
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
1
Корбан впервые прокомментировал смерть сына
1
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
1
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Голосов: 662
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть