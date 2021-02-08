Вышел на свободу самый молодой террорист

Здание суда, где судили парня / Mercury Press

Самый молодой осужденный террорист Великобритании вышел на свободу. Он отбыл 2 года в Центре реабилитации молодежи. Был осужден в 14 лет за участие в неонацистской организации. Вел деятельность з дому своей бабы.

Когда мальчику из Корнуолла было 13 лет, получил инструкции по взрывчатки. В возрасте 14 лет накопил массу террористических материалов и делился ультраправой экстремистской идеологией в онлайн-чатах. Об этом пишет Daily Star.

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Парень признал себя виновным в 12 пунктах по распространению террористической литературы и хранения террористических материалов. Отбыл срок наказания и вышел на свободу. Судья предупредил его, что любой повторное преступление приведет к спирали все более длительных сроков заключения для защиты общества.

Суд принял во внимание его признание вины, раскаяние и то, что был склонен поддаваться влиянию других. На момент совершения преступлений парень жил со своей бабушкой, и вел ограничений и изолированный образ жизни.

Он собирал инструкции по изготовлению бомб, ингредиенты для напалма, коктейлей Молотова. Также интересовался, как сделать автомат AK47 и участвовать в боях на ножах. В то же время был активен на онлайн-платформах, выражая расистские, гомофобные и антисемитские взгляды. Летом 2019-го стал лидером британской ячейки FKD - Feuerkrieg Division - неонацистской организации, которая восхваляла норвежского убийцу Андерса Брейвика, и поощряла осуществлять нападения на одиноких людей.

Парень затащил в ряды неонацистской организации других. Один из пяти его новобранцев был подросток Пол Данливи, которого тоже осудили за терроризм через деятельность в FKD в 2019-м. С ним подсудимый обсуждал приобретение огнестрельного оружия. Одним из новобранцев оказался тайный офицер полиции.