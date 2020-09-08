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вторник, 08 сентября 2020 07:27

"Вырванные куски кожи, нога перекрученная" - в Минске нашли изуродованное тело футбольного фана

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&quot;Вырванные куски кожи, нога перекрученная&quot; - в Минске нашли изуродованное тело футбольного фана
В Минске при загадочных обстоятельствах погиб футбольный фанат 25-летний Алексей Демидов. На теле есть побои, но следователи их не видят и заявили об отравлении. Фото: nashaniva.by

7 сентября в Минске похоронили футбольного фаната 25-летнего Алексея Демидова.

Тело мужчины обнаружили утром 5 сентября на окраине микрорайона Серебрянка. Он жил с родителями в Боровлянах, работал на автомойке. 4 сентября Демидов вышел на работу, поздно вечером разговаривал с матерью по телефону, однако через час он перестал отвечать на звонки, сообщает газета Наша Нива.

В морге родителям не показали тело сына - только лицо. Сами его осмотреть они смогли только дома.

"Были травмы. На голове гематомы, на подбородке как вырванные куски кожи ... Нога перекрученная - как сломана. Пальцы сбиты, косточки сбитые на руках. Грязная одежда ... Похоже, была драка или что-то такое. Официальное свидетельство о смерти будет через месяц. А в предыдущем написали, что причиной смерти стало отравление невыявленными веществом", - рассказал двоюродный брат погибшего Александр.

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При этом, по словам семьи, на теле парня нет ни следов наручников, ни следов побоев дубинкой.

Демидов был фанатом "Динамо", боксировал, в протестах участия не принимал. Родственник погибшего отметил, что "в том районе, где его нашли, ему нечего было делать". Также он отметил, что исчезли и вещи погибшего.

"В морге говорили, что они в милиции, в милиции - что в морге. А в итоге телефона и рюкзака просто нет. А отравления могли и приписать, так как в 2016 году Алексей попался за то, что пробовал спайс. Его не посадили, там сажать не за что. Но на учет какой-то поставили", - отметил он.

В Следственном комитете страны утверждают, что тело парня обнаружили "без видимых повреждений" и смерть, по предварительной информации, "не носит криминального характера".

В Беларуси нашли мертвым Константина Шишмакова, директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, который пропал без вести 15 августа. 29-летний мужчина был членом избирательной комиссии и 9 августа отказался подписывать протокол по итогам голосования.

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