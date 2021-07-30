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Вылечить Гитлера и предотвратить Холокост: создали терапевтическую компьютерную игру

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Вылечить Гитлера и предотвратить Холокост: создали терапевтическую компьютерную игру
Скриншот из игры / Twitter

На платформе Steam можно скачать экспериментальную компьютерную игру чешского разработчика Иона Аегиса Heal Hitler, "исцели Гитлера".

В ней пользователю предлагают предотвратить Холокоста с помощью сеансов психотерапии. Об этом пишет Bird in Flight.

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События по сюжету происходят в 1925 году в кабинете психотерапевта. Игрок примеряет на себя роль специалиста, который должен диагностировать комплексы и страхи Адольфа Гитлера, опираясь на труды Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Будущий лидер нацистской партии открыто заявляет о проблемах с гневом. Пользователю следует найти источник травмы пациента, который провоцирует вспышки ярости и чувства ненависти. Если это удастся, можно предотвратить Второй мировой войне и спасти миллионы жизней.

По сюжету разговорной игры, Гитлер посещает три сеанса психотерапии с интервалом в несколько месяцев. Каждая сессия включает от 3 до 8 шагов, которые влияют на финал - дойти до развязки можно менее чем через час. Автор подчеркивает, что Heal Hitler - серьезная игра и он тщательно изучил личную историю Гитлера, его отношения с окружающими, а также психологические отчеты о его характере. В частности, записи близкого друга Августа Кубичека и семейного врача фюрера Эдуарда Блоха. Факты, использованные в разговорах симулятора, подтвержденные множеством источников.

Некоторые пользователи раскритиковали разработчика за "поддержку нацизма", создание эмпатического образа Гитлера, который является заложником психологических травм, а также за утверждение, что в каждом человеке есть потенциал для порождения большого зла.

"Гитлер тоже был человеком, как и вы. Если дистанцируетесь от него, дегуманизуючы его и называя монстром, наносите психологического вреда себе. Чтобы развить свой неизвестный темную сторону личности, вам следует осознать и признать, что при определенных жизненных обстоятельствах вы тоже могли стать кем-то вроде Гитлера. Вы добро и зло в себе", - говорится в описании игры.

Во вторник, 20 июля, прокуратура французского города Тулон начала расследование в отношении рекламных щитов, на которых президента Франции Эммануэля Макрона изобразили в образе Гитлера.

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Дата
31
июля

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