Выиграла в лотерею $2,5 млн, а теперь живет с помощи за детьми

Келли Роджерс было 16 лет, когда выиграла в лотерею / Press Association

Когда 16-летняя Келли Роджерс выиграла $2,5 млн в лотерею в 2003-м, то думала, что это на всю жизнь. Однако, растратив выигрыш, она 25 марта появилось в суд, потому что разбила свой авто о забор фермера в Англии, и у нее был положительный тест на кокаин.

Мама 4-х детей Роджерс и ее парень Джейсон Фирон скрылись с места аварии в декабре 2020-го, однако их впоследствии поймал полицейский. Об этом пишет Sun.

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Роджерс, которой сейчас 33 года, прыснула в полицейского газовым баллончиком и отказалась сдать алкотест, но на салфетке в ее авто нашли следы кокаина. Фирновых заявил, что за рулем была его девушка.

Роджерс на 11 недель поставили электрический браслет, ограничивает передвижение в ночное время, а также запретили водить авто 22 месяца. Она также призналась в опоре полицейскому и была оштрафована на $275.

Сейчас женщина живет с помощи за детьми. Ранее Роджерс рассказывала, как выигрыш погрузил ее в цикл отчаяния, когда фальшивые друзья забирали у нее деньги, и у нее был ряд неудачных отношений.

Подробности падения девушки были раскрыты во время суда. Она потратила почти $2,75 млн на одежду, вечеринки, друзей и семью. В 2018-м ее избили на ночной вечеринке 2-е женщин. Нападающей Мари Хинд, 38 лет, и Джейд Куэйл, 27 лет, были позже заключенные. В Роджерс были сломаны ребра, выбиты зубы и необратимые повреждения зрения.