Выиграл в лотерею $4 млн после расставания с девушкой

Лотерея Powerball / Powerball

Житель ЮАР выиграл в лотерею почти $4 млн через несколько дней после того, как его бросила девушка, переехав из их квартиры.

Победитель с Йоханнесбурга сказал, что между парой не осталось обид, и он даже купит бывшей новый холодильник и стиральную машину. Об этом пишет британская Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекордная сумма: француз выиграл в лотерею более € 200 млн

Мужчина узнал о выигрыше 15 января. Он выиграл в лотерею Powerball. Говорит, что пришлось принять душ, когда увидел счастливые цифры, чтобы убедиться, что не приснилось.

"Моя сожительница только разошлась со мной. Я был не в лучшем настроении. К тому времени, когда проверил результаты, был вечер, я был один. Удача была на моей стороне, но явно не на ее!" - говорит счастливчик.

Мужчина работает в области финансов. Ему более 30 лет. Он планирует инвестировать большую часть выигрыша, чтобы его банковский счет продолжал расти. Добавил, что не намерен покидать работу, несмотря на полученные деньги.