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четверг, 09 января 2020 09:58

Выход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи: появилась реакция Букингемского дворца

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Выход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи: появилась реакция Букингемского дворца
Супруги не объяснили, откажутся ли от своих титулов или других регалий. Фото: www.capital.ua

Принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят выйти из королевской семьи.

Эту новость герцоги Сассекские сообщили на официальной странице в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри хотят стать финансово независимыми и прекратить жить за счет налогов британцев.

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"После многих месяцев раздумий и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву ... Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями ", – написали герцоги в заявлении.

Супруги не объяснили, откажутся ли от своих титулов или других регалий. Они планируют запустить собственную благотворительную организацию.

В Букингемском дворце сообщили, что окончательного решения относительно планов принца Гарри и его жены Меган Маркл пока нет.

"Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекскими только начались. Их решение повлечет сложные проблемы, обработка которых займет время", – говорится в сообщении.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл украсила обложку одного из древнейших журналов Великобритании. Жена принца Гарри стала главной героиней декабрьского выпуска глянца Tatler, отмечающего 310 лет с момента создания.

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Дата
09
января

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