Выборы в Молдове: ЦИК представила первые результаты

Майя Санду набрала 52 процента, а действующий президент страны Игорь Додон - 47 процентов. Фото: EPA / UPG

Бывший премьер-министр Молдовы и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует по итогам второго тура президентских выборов в стране.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье, 15 ноября, данные ЦИК республики. После обработки 95 процентов бюллетеней кандидат от оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 52 процента, а действующий президент страны Игорь Додон - 47 процентов.



В воскресенье, 15 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента. По данным ЦИК Молдовы, явка на выборах президента составила 52.72%. Они признаны состоявшимися.



Первый тур президентских выборов в стране состоялся 2 ноября. Тогда Санду набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61%.

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После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике. По его словам, он как неформальный лидер крупнейшей партии сделает все возможное, чтобы предупредить дестабилизацию.