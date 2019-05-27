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Выборы в Литве: новый президент озвучил свою позицию относительно РФ и Украины

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Выборы в Литве: новый президент озвучил свою позицию относительно РФ и Украины
Гитанас Науседа: "Риторику относительно России стоит изменить". Фото: hromadske.ua

Во втором туре президентских выборов в Литве со значительным перевесом побеждает экономист Гитанас Науседа.

Науседа получил чуть более 70% голосов, тогда как его оппонент – экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните набирает почти 28%, сообщает издание Delfi.

"Я вижу, что люди поверили. Поэтому сейчас самое худшее, что может произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - заявил он.

По словам Науседы, риторику его страны в отношении России следует изменить, однако никаких серьезных шагов не будет принято, пока не изменится ход событий в Украине.

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"Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным, по сравнению с лексиконом, который использовался ранее", - отметил он.

В то же время, Науседа подчеркнул, что считает действия России в отношении Украины агрессией против другого государства. Он подчеркнул, что отношения с РФ не изменятся пока "ситуация в Украине будет похожа на нынешнюю".

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. На 2 тысячах избирательных участков имели возможность проголосовать 2,5 млн граждан. Главу государства избирают на пять лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

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