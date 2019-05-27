Выборы в Европарламент: объявили результаты

В Европарламенте объявили результаты выборов. Фото: Главком

В пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):

EPP – 178 (Европейская народная партия)

S&D – 152 (Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов)

ALDE&R – 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)

Greens/EFA – 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный Альянс)

ECR – 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)

GUE/NGL – 39 (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых)

EFDD – 53 (Европа свободы и прямой демократии)

ENF – 55 (Группа Европы наций и свободы)

NI – 7 (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам)

Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группы.

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У виборах взяли участь 50,5 відсотка європейців.