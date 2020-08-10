Выборы в Беларуси: Тихановская заявила об обжаловании результатов и готовность сесть с властью за стол переговоров

Тихановская будет оспаривать результаты выборов в Беларуси. Фото: РБК

Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране.

Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства и готов их оспаривать, сообщает TUT.by

"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - координатор штаба Тихановской Мария Колесникова.

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Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.