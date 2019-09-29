Выборы в Австрии: экзит-полы назвали победителя

Победила партия экс-канцлера Курца. Фото: Кореспондент

Партия бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца вероятнее всего победила на внеочередных парламентских выборах.

Результаты экзит-пола ARGE Wahlen свидетельствуют, что консервативная АНП (возглавляет Курц) набирает 37,1% голосов, серьезно опережая социал-демократов (22,6%). Далее следуют правая "Партия свободы" (16,7%), Зеленые (13%) и либеральная партия NEOS (7,8%), сообщает Euronews.

Аналогичные результаты показал экзит-пол SORA.

Курц заявил, что готов говорить о коалиции с любой партией. Есть два наиболее вероятных сценария - опять союз АНП и "Партии свободы", а также коалиция с Зелеными и NEOS.

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Предыдущая коалиция АНП и "Партии свободы" распалась из-за скандала с участием руководства ультраправой политсилы и "родственницей российского олигарха".

17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозапись, на которой глава "Партии свободы" Штрахе и его помощник и однопартиец Йоханн Гуденус обсуждают правительственные контракты с женщиной, называющей себя "инвестором и племянницей одного российского олигарха". Встреча состоялась на вилле на испанском острове Ибица в июне 2017 года. Длилась 7 часов. Разговор произошел за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии: на них "Партия свободы" заняла третье место.