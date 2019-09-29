Выборы в Австрии: экзит-полы назвали победителя

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2889
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2439
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6786
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9522
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
9
5
5
12
4
В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком
В Париже проходит прощание с експрезидентом Франции Жаком Шираком
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США
&quot;Излучает позитив и прямолинейность&quot;: немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
Видео
Все видео
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 531
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 22:57

Выборы в Австрии: экзит-полы назвали победителя

  Комментировать
Выборы в Австрии: экзит-полы назвали победителя
Победила партия экс-канцлера Курца. Фото: Кореспондент

Партия бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца вероятнее всего победила на внеочередных парламентских выборах.

Результаты экзит-пола ARGE Wahlen свидетельствуют, что консервативная АНП (возглавляет Курц) набирает 37,1% голосов, серьезно опережая социал-демократов (22,6%). Далее следуют правая "Партия свободы" (16,7%), Зеленые (13%) и либеральная партия NEOS (7,8%), сообщает Euronews.

Аналогичные результаты показал экзит-пол SORA.

Курц заявил, что готов говорить о коалиции с любой партией. Есть два наиболее вероятных сценария - опять союз АНП и "Партии свободы", а также коалиция с Зелеными и NEOS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

Предыдущая коалиция АНП и "Партии свободы" распалась из-за скандала с участием руководства ультраправой политсилы и "родственницей российского олигарха".

17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозапись, на которой глава "Партии свободы" Штрахе и его помощник и однопартиец Йоханн Гуденус обсуждают правительственные контракты с женщиной, называющей себя "инвестором и племянницей одного российского олигарха".

Встреча состоялась на вилле на испанском острове Ибица в июне 2017 года. Длилась 7 часов. Разговор произошел за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии: на них "Партия свободы" заняла третье место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы в Австрии: экзит-полы назвали победителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 244732
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 18612
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 17263
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 14807
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 10224
Мир
В МИД России похвалили Зеленского
В МИД России похвалили Зеленского Просмотров: 225
Конгресс хочет получить доступ к разговорам Трампа и Путина
Конгресс хочет получить доступ к разговорам Трампа и Путина Просмотров: 351
В России умер знаменитый режиссер и народный артист СССР
В России умер знаменитый режиссер и народный артист СССР Просмотров: 1386
В Великобритании могут объявить импичмент премьеру Джонсону
В Великобритании могут объявить импичмент премьеру Джонсону Просмотров: 279
Продадут 25 автомобилей, изъятых у сына правителя Экваториальной Гвинеи
Продадут 25 автомобилей, изъятых у сына правителя Экваториальной Гвинеи Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
2
"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
Голосов: 659
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua