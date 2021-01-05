"Вы только в трусах?" - мэр дал онлайн-интервью без штанов

Мэр бельгийского города Антверпен Барт Де Вевер повеселил сеть своим внешним видом во время онлайн-интервью.

Об этом сообщил Politico.

Политик дал интервью из дома. Мужчина был одет в рубашку и трусы. Вевер не рассчитывал, что в кадр попадет нижняя часть тела. За спиной мэра было зеркало, в котором отображались все части тела мужчины.

Автор: Скриншот с видео Мэр Барт де Вевер засветил на видео трусы.

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"На вас хорошая рубашка. Наверное, вы надели ее специально для нас. Неужели под рубашкой вы только в нижнем белье?", - спросила ведущая Ким Дебри.

По словам Вевера, 2021 год теперь точно запомнится ему надолго.

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