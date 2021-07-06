Ввели пробную четырехдневную рабочую неделю: какие результаты

Пятидневная рабочая неделя вызывает у работников стресс, выгорание и снижает работоспособность. Фото: frazy.su

Правительство Исландии завершило два исследования по внедрению четырехдневной рабочей недели, в которых принимали участие 2,5 тыс. человек - 1% всех работников страны.

Результаты получили положительные, пишет The Independent.

Горсовет столицы Исландии, Рейкьявика, первый организовал исследование сокращенной рабочей недели в течение 2014-2019 годов. В его рамках социальные работники и воспитатели работали 35 часов в неделю вместо 40.

Второе исследование организовало правительство Исландии. Оно охватило 440 госслужащих, которые имеют стандартный график и часы работы которых могут меняться. Им также урезали рабочее время. В обоих случаях работникам оставляли ту же зарплату.

Уменьшение рабочей недели не привело к падению производительности или переработке. Участники исследования испытывали больший стимул рационально планировать свое время и улучшать рабочее взаимодействие.

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Также работники заметили улучшение самочувствия: они реже испытывали стресс и выгорание и чаще чувствовали себя счастливыми и позитивными. Свободное время они тратили на спорт и социализацию.

"Результаты исследования свидетельствуют, что сфера государственных услуг имеет все шансы стать первопроходцем идеи сокращения рабочего времени. И другие правительства могут поучиться этому у Исландии", - прокомментировала руководитель исследования Уилл Строндж.

В среднем исландец работает 1435 часов в год - это 10-е место с конца по количеству проведенного за работой времени среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Эксперты и руководители компаний обнаружили, что пятичасовой рабочий день может повысить производительность работников.