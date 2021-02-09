Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото

Фото: @alyasskat/Instagram

В снежном регионе Казахстана в Алматинской области образовался огромный ледяной вулкан.

Он имеет высоту более 13 м и находится над подземным источником, который все еще извергает воду, что почти мгновенно замерзает и образует конус, передает Daily Mail.

Автор: @alyasskat/Instagram Вулкан имеет высоту более 13 м.

В прошлом году в этом районе также образовался ледяной вулкан, но меньшего размера. Местные жители говорят, что этот - 1-й, что непрерывно распыляет частицы воды из верхнего отверстия.

Непрерывное извержение воды также создало природный ледовый каток у подножия вулкана, однако летом эта территория покрыта зеленой растительностью.

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"Это артезианская вода, которая бьет из-под земли. Летом здесь все цветет зеленью", - рассказывают местные.

Как сообщает Tengri Travel, формирование расположенное между селами Кегали и Шрганак, которые находятся примерно в 4 ч. езды от столицы Казахстана Нур-Султана, бывшей Астаны.

Такие вулканы возникают в местах, где волны с определенной силой бьют по льду. В феврале 2020-го аналогичные образования заметил метеоролог Эрни Остуни у озера Мичиган. Он наткнулся на конусообразные насыпи льда на Овал-Бич в Саугатаке, штат Мичиган.