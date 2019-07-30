Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин

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В российском Екатеринбурге двое 8-летних детей с пневматическим оружием попытались ограбить магазин игрушек. Несколько раз в упор они выстрелили в продавщицу.

При попытке побега после неудачного дела один налетчик дал маху и был пойман продавщицей, второй сбежал. Об этом написал пользователь Мугабе Тиливижн в Twitter.

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В российском Екатеринбурге два восьмилетних писдюка с пневматом попытались ограбить магазин игрушек и несколько раз в упор выстрелили в продавщицу.

При попытке побега после неудачного дела, один налетчик дал маху и был пойман продавщицей, вторая личинка сбежала. pic.twitter.com/DlVY4W1ovS — Мугабе Тиливижн🔞 (@mugabebe) 29 июля 2019 г.

В российском Архангельске двух 16-летних девушек задержали по подозрению в жестоком убийстве 17-летней знакомой.