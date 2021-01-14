Второй импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа - Огрызко

Дипломат и глава МИД Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко / facebook

Второй импичмент для президента США Дональда Трампа означает, что его хотят навсегда отстранить от американской политики, и то, что институты в демократической стране - работают. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал дипломат и министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

"Главный вывод, что политическая карьера Трампа заканчивается. Клеймо первого президента США, которому дважды объявляли импичмент, будет следовать за ним постоянно. Все перспективы и заявления об очередном баллотировании - перечеркнуты. Для Америки это означает, что институты побеждают. В этом сила демократии - вопреки всему, даже человек, который является президентом с большими полномочиями, подлежит закону. Это главный вывод, который можем сделать из штурма Капитолия, и как следствие второго импичмента", - говорит Огрызко.

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"Трампизм - временное явление в Америке. - говорит дипломат. - Он со временем придет. Не было еще ситуации в истории США, чтобы граждане не уладили противоречий в обществе. Было немало случаев, когда американцы переживали сложные ситуации и большие испытания. Сила демократии в том, что она способна уладить любые противоречия. И в основном бескровно".

К сожалению, по мнению дипломата, на этот раз демократия оказалась не совсем готова к такому развитию событий и без крови не обошлось. Но американцы сделают выводы и станут сильнее.