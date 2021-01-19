Вторая волна пандемии привела к резкому росту числа самоубийств

Лес Аокигахара на склоне горы Фудзи, который стал известен как один из самых распространенных в мире мест самоубийств / Getty Images

Во время 2-й волны пандемии количество самоубийств в Японии резко возросло среди женщин и детей. Таковы данные исследования токийских и гонконгских ученых.

Уровень самоубийств в стране вырос на 16% в июле-октябре прошлого года. Об этом пишет The Independent.

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Во время 1-й волны пандемии в феврале-июне 2020-го количество самоубийств в стране упало на 14%. Возможная причина была в том, что правительство предложило субсидии для малоимущих граждан, сократило рабочее время и закрыло школы. Затем уровень суицидов резко вырос в июле-октябре 2020 года. В Японии один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

"В отличие от нормальных экономических обстоятельств, эта пандемия непропорционально плохо влияет на психологическое здоровье детей, подростков и женщин. Особенно домохозяек", - заявили авторы исследования.

Уровень суицидов вырос на 37% среди женщин и на 49% среди детей и подростков. Самоубийства остаются давней проблемой Японии. 2016-го уровень самоубийств в стране составлял 18,5 на 100 тыс. человек, уступая только Южной Корее.

В отчете указывается, что женщины по-прежнему больше всего страдают. Возможная причина - увеличение нагрузки на работающих матерей и количества случаев домашнего насилия.