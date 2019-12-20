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пятница, 20 декабря 2019 01:22

Встряхнули один из самых мощных мафиозных кланов: сотни задержанных

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Встряхнули один из самых мощных мафиозных кланов: сотни задержанных
В Италии провели спецоперацию против мафии. Фото: ТСН

В Италии задержала более 300 человек во время масштабной спецоперации против мафии.

"Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана "Ндрангета" из Калабрии", — говорится в сообщении руководителя прокуратуры Катандзаро Николу Граттери.

Среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники. Спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.

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В деле правоохранители изучают роль 416 человек, которые предположительно причастны к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

"Ндрангета" — крупная итальянская организованная преступная группировка, которая базируется e Калабрии — беднейшей провинции Италии. Является одной из самых мощных преступных организаций в мире: исследовательский институт Eurispes оценивает ее доходы за 2007 год в 47 млрд евро.

Группировка осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля).

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