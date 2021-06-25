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пятница, 25 июня 2021 07:33

Встречи не будет: в ЕС отвергли призыв Меркель к переговорам с Путиным

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Автор: Reuters
  Лидеры Евросоюза отвергли предложение Германии и Франции провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Лидеры Евросоюза отвергли предложение Германии и Франции провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным

Лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Предложение было исключено из окончательного коммюнике после переговоров. О об этом сообщает Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель пригласила Путина на саммит ЕС: реакция лидеров стран

"Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить отношения с РФ.

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