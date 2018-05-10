Встреча Трампа и Ким Чен Ына: названо место

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Сингапуре. Фото: wsj.com

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на начало июня и может пройти в Сингапуре.

Ранее Трамп заявлял, что место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие три дня. Об этом сообщает Fox News.

При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Кореей.

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Агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники в администрации США, сообщило, что на данный момент Сингапур является наиболее вероятным местом саммита, запланированного на конец мая или начала июня.

Президент США Дональд Трамп договорился о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "У нас теперь есть дата. У нас есть место. Мы объявим об этом очень скоро", - заявил Трамп перед вылетом в Даллас.