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четверг, 29 апреля 2021 11:01

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

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Вспыхнули погромы из-за действий полицейских
Сгоревшие авто в Лос-Анджелесе после беспорядков, 1 мая 1992 года / Getty Images

29 апреля 1992 года начались беспорядки в Лос-Анджелесе после оправдания белых полицейских, обвиняемых в применении чрезмерной силы при избиении чернокожего Родни Кинга. За последующие три дня погибли 63 человека и были разрушены сотни домов.

3 марта 1991 года патруль после погони остановил авто Родни Кинга, в котором кроме него были еще двое чернокожих. Их задержали пятеро полицейских. Один приказал Кингу и двум пассажирам выйти из машины и лечь на землю лицом вниз. Двое пассажиров подчинились приказу и были арестованы. Кинг оставался в машине. Когда, наконец, вышел, начал вести себя эксцентрично - смеялся, топал ногами по земле и показывал рукой на полицейский вертолет, который кружил над местом задержания. Затем начал заводить руку за пояс, что позволило патрульным считать, что тот хочет достать пистолет. Тогда полицейский достал свой пистолет и направила на Кинга, приказывая лечь на землю. Тот подчинился.

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Он подошёл к Кингу, чтобы надеть наручники. Как только попытался надеть их, Кинг начал сопротивляться - вскочил на ноги, сбросив со спины двух полицейских. Далее ударил одного в грудь. Затем полицейский применил к Кингу электрошокер. Тот упал на землю, но попытался снова встать. Тогда еще раз применили электрошокер, и он снова упал. Когда снова начал подниматься, сделав выпад в сторону полицейского, тот ударил его палкой, повалив на землю.

В это время происходящее начал записывать на камеру гражданин Аргентины, жившей неподалеку. Позже он передал запись СМИ. Четверо полицейских поочередно били Кинга дубинками в течение 1,5 мин.

Кинг в то время был под условным освобождением по обвинению в нападении, нанесении побоев и грабеже. Позже в суде он объяснил нежелание подчиниться требованиям патрульных страхом вернуться в тюрьму. Всего полицейские нанесли ему 56 ударов. Кинга госпитализировали с переломом лицевой кости, сломанной ногой, многочисленными гематомами.

Прокурор Лос-Анджелеса обвинил четырех полицейских в чрезмерном насилии. Расовый состав суда жюри присяжных составил: 10 белых, один латиноамериканец и одна азиатка. 29 апреля 1992 года жюри оправдало трех полицейских.

Сразу начались акции протеста чернокожих, которые быстро переросли в погромы и поджоги. Сгорело более 5,5 тыс. зданий. Разгромили несколько правительственных зданий. Отменили вылеты самолетов из местного аэропорта, потому город окутал густой дым. 400 человек попытались взять штурмом штаб-квартиру полиции. Беспорядки продолжались два дня. На следующий день погромы начались также в Сан-Франциско. В общем, 63 человека погибли, около 2 тыс. были ранены, 12 тыс. арестованы. Общий ущерб оценивается в $1 млрд.

После беспорядков против полицейских, которые избили Кинга, федеральные власти выдвинули новые обвинения в нарушении гражданских прав. 17 апреля 1993 года им был вынесен приговор, согласно которому офицеры были признаны виновными. Все четверо полицейских, участвовавших в избиении, были уволены из полиции.

Кингу была выплачена денежная компенсация в размере $3,8 млн от департамента полиции Лос-Анджелеса. В последующие годы Кинг тоже были проблемы с правосудием и не раз привлекался к ответственности по различным обвинениям.

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Дата
29
апреля

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

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