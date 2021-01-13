Вследствие протестов президент бежал из страны

Мохаммед Буазизи, с самосожжения которого началась Арабская весна / Wikipedia

14 января 2011 года президент Туниса Бен Али отправил в отставку правительство и вылетел в Саудовскую Аравию. На следующий день Конституционный совет отстранила его от власти и назначила временным исполняющим обязанности главы государства спикера парламента Фуада аль-Мубазаа. Это была первая победа Арабской весны.

Генерал Зин аль-Абидин Бен Али пришел к власти в 1987-м - после бескровного военного переворота, который устранил первого и пожизненного президента Хабиба Бургибу. Начав с демократизации общественной жизни и экономических реформ, Бен Али дважды избирался президентом, а в 2002 году провел через парламент решение о праве неограниченное количество раз избираться главой государства. В 2009-м снова стал президентом, получив 89% голосов.

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За годы правления Бен Али был значительный экономический рост Туниса, страна активно участвовала в решении ближневосточных вопросов, расширении сотрудничества с США и странами Западной Европы, и бескомпромиссно подавляла терроризм.

Несмотря на рост экономики и активную социальную политику, одной из самых больших проблем оставалась безработица, которая достигала 14% и касалась преимущественно молодежи до 25 лет. Кроме того, за 23 года у власти Бен Али сумел подчинить собственному семейному клану ключевые секторы экономики, что возмущало оппозицию, которая только формально имела политических правах, и бизнес-элиты, которые сформировались за последние годы.

17 декабря 2010-го в городе Сиди-Бузид 26-летний уличный торговец фруктами Мохаммед Буазизи совершил самосожжение после того, как был оштрафован за торговлю без разрешения и потерял конфискованные полицией товары и электронные весы.

Это событие получило огласку в СМИ и стало причиной стихийных акций безработной молодежи. Протесты поддержала оппозиция. 10 января в попытке подавить беспорядки в городе Касерине полиция применила огнестрельное оружие, убив 14 участников. После этого акции охватили большинство городов Туниса, включая столицу.

Чтобы успокоить ситуацию, 14 января 2011-го Бен Али отправил правительство в отставку, объявил чрезвычайное положение и досрочные парламентские выборы. Однако, когда глава Генштаба Рашид Аммар объявил о поддержке армией революции, президент уехал в Ливии, откуда с семьей отправился в Саудовскую Аравию.

На следующий день Конституционный совет назначил временно исполняющим обязанности президента спикера Фуада аль-Мубазаа и объявила о лишении Бен Али права занимать президентский пост. Сформированный 17 января временное правительство, объявило амнистию политзаключенным. 26 января постановило арестовать Бен Али и 33-х его родственников. 4 февраля сменило всех 24-х губернаторов и провело кадровую чистку руководства МВД. 27 февраля, когда ситуация нормализовалась, новым премьером стал адвокат Эс-Себси, который в 2014-м был избран президентом.

Жасминовая революция дала толчок волны протестов в арабском мире, известной как Арабская весна. Протесты привели к падению авторитарных режимов в Ливии и Египте, и гражданской войне в Сирии.