Всемирный конгресс вакцин определил лучший препарат в борьбе с коронавирусом

5 мая прошел Всемирный конгресс вакцин-2021. Фото: Reuters

В среду, 5 мая, на Всемирном конгрессе вакцин-2021 выбрали лучший антикоронавирусный препарат. Победителем признали вакцину производства американской компании Moderna.

Об этом сообщил ТАСС.

Moderna победила в двух номинациях - "Лучшая вакцина от Covid-19" и "Лучшая новая технология/платформа для вакцин".

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Также высокие оценки получил препарат, разработанный совместно компаниями Pfizer и BioNTech.

При этом в шорт-лист номинантов на лучшую вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca. А также российский "Спутник V".

Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею отказаться от патентов на Covid-вакцины в период эпидемии. Это позволит большему количеству производителей изготавливать препараты от коронавируса. В ВОЗ такое решение США назвали "знаменательным моментом в борьбе" с пандемией.