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вторник, 12 января 2021 11:20

Всемирные соцсети заблокировали президента США

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Всемирные соцсети заблокировали президента США
Аккаунт Дональда Трампа в Twitter / Getty Images

Соцсеть Twitter 8 января навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа. В компании заявили, что приняли решение после штурма сторонниками политика Капитолия 6 января. Тогда погибли 5 человек. Объясняют, что пошли на этот шаг из-за рисков насилия вследствие заявлений главы Белого дома. Президента США также заблокировали в Facebook, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest. Критики запрета заявляют о чрезмерном влиянии и злоупотребления технологических гигантов, их монопольном положении, откровенную приверженность к демократам и цензуру.

Монополия мыслей и идеи

Как пишет издание Meduza, американские законы позволяют привлечь к ответственности за высказывания, если те преступные. Например, за угрозу убийством или призыв к мести. На этих нормах основаны правила соцсетей, которые каждый пользователь подписывает при регистрации. На такую ​​норму ссылается Twitter, оправдывая бан Трампа, у которого было более 88 млн подписчиков - "запрет произошел из-за призывов к насилию".

Трамп и его сторонники считают, что большие соцсети злоупотребляют своим долгом "добровольно фильтровать опасный контент", заменив его политической цензурой.

С точки зрения американского права, действия частной компании не могут быть цензурой.

Зато конкуренция на новых рынках соцсетей гораздо слабее, чем в традиционных СМИ. Если СМИ слишком сильно концентрируются в одних руках, это может привести к ограничению конкуренции идей и мыслей. Поэтому регулирующие органы США борются с этим на всех рынках.

В Конгрессе регулярно обсуждают различные жалобы против интернет-гигантов - от манипуляции с ценами на рекламу в Google к агрессивной привязке пользователей в Apple или покупки конкурентов компанией Facebook. В конце 2020-го против крупнейших интернет-компаний подали рекордное количество антимонопольных исков в США. Уже звучат призывы разделить крупнейшие технологические компании, как это было сделано с нефтяными гигантами Америки в начале ХХ в.

Однако возможностей раздробить компании-гиганты, обладающие соцсетями или их ограничить фактически нет. Хотя такие попытки делает власть в ЕС, и в США. Соцсетей по определению не может быть много, потому что их назначение - связывать многих пользователей, каждый из которых может потреблять ограниченное количество интернет-услуг.

Трамп и его сторонники подписывали пользовательские соглашения, когда регистрировались в соцсетях. Они их не придерживались и получили бан. Этот аргумент обоснован нормами гражданского права США. Соцсети делают публичное предложение, регулирующее их отношения с клиентами. Если пользователям что-то не нравится, то могут отказаться от регистрации.

Такие правила действуют везде, если не противоречат законам в разных странах и в разных секторах услуг.

Согласно американским законам, интернет-компании могут самостоятельно ограничивать доступ к контенту, который сочтут неприличным, оскорбительным или нежелательным. Они освобождены от ответственности, то есть защищены от исков авторов удаленных постов. А вот ответственность за содержание постов несут их авторы. Соцсети несут лишь моральную ответственность за чужой контент и обязаны добровольно его удалять. Производители контента, выстраивают связи с потребителями через соцсети, инвестируют в это труд, время и деньги, не защищены от блокирования и удаления контента.

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Как пишет британское издание The Economist, перед этим технологические гиганты стали маркировать или блокировать лживые или потенциально вредоносные сообщения Трампа. Twitter, например, удалил некоторые из наиболее ложных заявлений президента о выборах. Оппоненты Трампа, а также многие ученые, которые изучают онлайн-СМИ, приветствовали такие решения. Другие называли их правильными, но запоздалыми.

После того как личный аккаунт Трампа заблокировали, он использовал официальный аккаунт президента США, чтобы обвинить Twitter в затыкании ему рта. Twitter позже удалил эти заявления, но не заблокировал страницу. Некоторые известные политики Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп, осудили решение компании.

"Свобода слова должна быть, независимо от того, согласны вы со сказанным или нет. Мы не в Китае", - заявил республиканец Бен Карсон.

Компании Apple и Google запретили приложение Parler - популярную среди американских правых альтернативу Twitter. Обе технологические фирмы заявили, что некоторые из участников беспорядков использовали приложение для планирования беспорядков.

Республиканцы обвиняют соцсети в цензуре. Демократы в том, что интернет-компании позволяют публиковать ложь и распространять угрозы. Обе партии угрожают регулирующими органами.

Обсуждают также влияние интернет-компаний на контент. Республиканцы требуют снизить его, называя такие действия "цензурой". Демократы наоборот хотят обязать соцсети активнее вмешиваться в то, что постят пользователи. Великобритания, Австралия, Сингапур, Бразилия и ЕС приняли или обсуждают новые правила, разработанные для регулирования соцсетей.

У демократов США теперь контроль над Конгрессом и свой президент. Поэтому они смогут воплотить угрозы в жизнь. Трамп и республиканцы взамен ослабли. Через штурм Капитолия от него пытаются отстраниться даже ближайшие соратники.

Критики решения Twitter указывают, что компания не блокирует посты верховного духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который призывает уничтожить Израиль, как раковую опухоль, или отрицает Холокост. Не банит президента Филиппин Родриго Дутерте, который хвастается, сколько возможных наркодилеров убил лично.

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