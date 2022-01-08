Все из-за Omicron: вручение премии "Грэмми" снова отложили

Из-за пандемии Covid-19 второй год переносят церемонию вручения "Грэмми". Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки отложили церемонию вручения премии "Грэмми", которая должна была состояться 31 января 2022 года. Причина – распространение штамма коронавируса Omicron.

Об этом говорится в совместном заявлении Академии звукозаписи и CBS.

Отмечается, что решение было принято после тщательного анализа ситуации, связанной с коронавирусом, и консультаций с чиновниками, экспертами по здравоохранению и безопасности, сообществом артистов и многочисленными партнерами.

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"Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми". Здоровье и безопасность участников нашего музыкального сообщества, живой аудитории и сотен людей, без устали работающих над созданием нашего шоу, остаются нашим приоритетом", - добавили в заявлении.

По словам организаторов, проведение шоу 31 января содержит слишком много рисков из-за распространения штамма.

"Мы с нетерпением ждем празднования "Наибольшей ночи музыки" в будущем, о чем будет объявлено вскоре", - говорится на сайте церемонии.

"Грэмми" - главная музыкальная премия США. Сравнивают с "Оскаром" в кино. Вручает американская Академия звукозаписи с 1959 года. В прошлом году "Грэмми" вручали 14 марта вместо запланированной даты 31 января.