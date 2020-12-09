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среда, 09 декабря 2020 17:49

Временным главой правительства стал министр обороны

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Временным главой правительства стал министр обороны
Новый временный премьер Румынии - Николае Чука / Wikipedia

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил временным премьером министра обороны, генерала в отставке, Николае Чука. Перед этим глава правительства Людовик Орбан подал в отставку, потому что его партия проиграла выборы.

Орбан руководил правительством меньшинства в течение года - с ноября 2019-му. Он подал в отставку после того, как его правоцентристская Национально-либеральная партия заняла второе место на парламентских выборах, набрав около 25% голосов. Первое место заняла Социал-демократическая партия, которая получила около 30%. голосов. Об этом пишет польская информационное агентство РАР.

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Орбан заявил, что теперь будет работать над созданием парламентской коалиции без социал-демократов. К сотрудничеству, пожалуй, пригласит альянс USR-PLUS, который занял третье место, набрав около 15% голосов.

В новый парламент войдут также крайний правый Румынский союз единства, который получил 9% голосов, и Демократический союз венгров Румынии, которая представляет венгерское меньшинство. Он взял 6% голосов.

Чука, по закону, может занимать пост премьера максимум 45 дней, пока новоизбранный парламент не выберет новое правительство. Временный премьер заявил, что его приоритетом будет борьба с эпидемией коронавируса в Румынии, включая организацию вакцинации и смягчения последствий экономического кризиса, вызванного пандемией.

В Румынии на 19,4 млн населения заболели на коронавирус 417 тыс. жителей. Более 12,6 тыс. румын умерли.

53-летний Чука - профессиональный военный. Участвовал в зарубежных миссиях НАТО. В частности, в Афганистане и Ираке. В 2015-2019 годах был начальником генштаба вооруженных сил Румынии. Также является министром обороны с 2019-го.

Румыния - двухпалатная парламентская республика, в которой правительство осуществляет исполнительную власть.

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