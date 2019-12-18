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среда, 18 декабря 2019 08:27

Временно поверенный в делах США в Украине уходит в отставку: какая причина

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Временно поверенный в делах США в Украине уходит в отставку: какая причина
Уильям Тейлор идет отставку. Фото: unian.net

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку в начале января 2020-му.

Уходит с должности, потому что истек срок временного назначения, сообщил он в комментарии The New York Times.

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Согласно закону о вакантных должностях, должность временного поверенного могут занимать пост до 200 дней.

"Администрация скоро назначит постоянного посла", - сказал Тейлор.

Тейлора попросили вернуться в Госдеп после отставки бывшего посла США в Украине Мари Йованович, в которую ее отправили за сопротивление теневой дипломатии адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украине.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани не скрывает того, что хотел убрать с должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Она была препятствием в расследовании против семьи кандидата в президенты США Джо Байден.

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