Временно поверенный в делах США в Украине уходит в отставку: какая причина

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку в начале января 2020-му.
Уходит с должности, потому что истек срок временного назначения, сообщил он в комментарии The New York Times.
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Согласно закону о вакантных должностях, должность временного поверенного могут занимать пост до 200 дней.
"Администрация скоро назначит постоянного посла", - сказал Тейлор.
Тейлора попросили вернуться в Госдеп после отставки бывшего посла США в Украине Мари Йованович, в которую ее отправили за сопротивление теневой дипломатии адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украине.
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани не скрывает того, что хотел убрать с должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
Она была препятствием в расследовании против семьи кандидата в президенты США Джо Байден.
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