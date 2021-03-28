Врачи подписали открытое письмо с требованием предоставить помощь Навальному

За время пребывания в заключении состояние здоровья Навального ухудшилось. Фото: Reuters

Более 20 российских врачей в открытом письме требуют безотлагательно предоставить медпомощь политику Алексею Навальному, который находится в заключении в колонии в Покрове.

Авторы письма заявили, что боли, на которые жалуется оппозиционер, могут быть осложнением после его отравления "Новичком" или заболеванием, которое развилось на фоне незавершенного периода реабилитации.

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"Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз. Оставление пациента без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе полной или частичной, потери функций нижних конечностей", - говорится в письме.

Подписанты требуют от власти РФ предоставить Навальному необходимую помощь и разрешить его осмотр специалистами.

Сторонники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести самую масштабную акцию в истории современной России. На митинг собирают 500 тыс. человек.