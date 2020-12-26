Врач заявил, что получил анафилактическую реакцию на вакцину Moderna

Сообщили о первой серьезной реакции на вакцину Moderna. Фото: JOEL SAGET / AFP

О первой серьезную аллергическую реакцию на протиковидну вакцину производства Moderna заявили в Бостоне, США.

Анафилактические реакции сразу после введения вакцины обнаружил у себя врач-онколог из Бостонского медицинского центра доктор Хоссейн Садрзаде, сообщает The New York Times.

Это произошло в четверг, 24 декабря, на первой неделе после начала вакцинации от Covid-19 в США. В одном из интервью доктор Садрзаде заявил, что почувствовал тяжелую реакцию почти сразу после того, как ему сделали прививку. У мужчины закружилась голова, сердцебиение ускорилось до 150 ударов в минуту, что вдвое превышает норму голову, а также упал артериальное давление.

Доктор Садрзаде сообщил, что его ухудшение самочувствия - это анафилактические реакции. С какой врач сталкивался лично, поскольку аллергия на моллюсков. Чтобы предотвратить ухудшение состояния, Садрзаде ввел себе медицинский препарат, который принес с собой.

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В своем заявлении представитель Бостноського медицинского центра Дэвид Кибби подтвердил, что доктор Садрзаде в четверг получил вакцину Moderna и сообщил об ощущениях развития аллергической реакции, поэтому ему было разрешено самостоятельно использовать свой личный автоинжекторов эпинефрина. В заявлении говорится, что пациента доставили в отделение неотложной помощи, прошли обследование, лечение, наблюдение и выписку. Сегодня у него все хорошо.

Это было первое сообщение о подобном случае, связанном с вакциной Moderna. В то же время, федеральные ведомства расследуют менее 6 случаев, связанных с людьми, которые перенесли анафилаксии после получения вакцины Pfizer-BioNTech, содержащий подобные ингредиенты, в течение первых нескольких недель ее распространения в США.

Представитель компании-производителя заявил, что Moderna не будет комментировать этот случай отдельно. Однако отдел медицинской безопасности начал проверку.

Великобритания смогла вакцинировать от коронавируса 616 тысяч граждан. В первую очередь прививки получают жителей домов престарелых, лица старше 80 лет, медицинский и социальный персонал.