Врач вакцинировал семью и десятки людей препаратом от коронавируса собственного производства

Винфрид Штеккер испытывал на людях вакцину собственного производства. Фото: tsargrad.tv

Немецкий врач и бизнесмен Винфрид Штеккер проводил испытания вакцины от коронавируса собственного производства на себе и добровольцах. Прокуратура завела на него дело.

Об этом сообщил представитель прокуратуры в комментарии немецкой медиакомпании MDR Sachsen.

Профессор владеет лабораторией в городе Любек. Весной 2020 года там он разработал возможную вакцину от коронавируса и испытывал ее на себе и других людях, не имея на это разрешения.

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По словам Штеккера, он ввел себе препарат в мышцу бедра 4 раза. Также врач вакцинировал свою жену, детей и еще 65 человек.

Он утверждал, что ни у одного из добровольцев не было побочных эффектов и у всех после прививки появились антитела.

В начале осени Штеккер сообщил о результатах исследования Институту им. Пауля Эрлиха в надежде расширить испытания и зарегистрировать вакцину. Вместо этого Институт обратился в прокуратуру.

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