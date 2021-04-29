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пятница, 30 апреля 2021 08:00

Впервые за 200 лет император отрекся от власти

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Впервые за 200 лет император отрекся от власти
Император Акихито во время празднования нового года 2 января 2020 года / Getty Images

30 апреля 2019 85-летний император Японии Акихито отрекся от престола, став первым японским монархом, сделал это за более чем 200 лет.

Акихито родился 23 декабря 1933 года. Он старший сын императора Хирохито, правивший Японией с 1926 года. Родился через два года после японского вторжения в Маньчжурию, предшествовавший участия императорской Японии во Второй мировой войне.

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После Второй мировой войны страна приняла новую конституцию в западном стиле, и монархия стала символической. Акихито взошел на престол после смерти отца в 1989 году.

Лишенный власти, тем не менее, он стал очень популярной фигурой в Японии. В отличие от отца, который редко появлялся на публике, Акихито работал над тем, чтобы сделать императорскую семью "ближе к народу". Он и жена, императрица Митико, совершили официальные визиты в 18 стран и все 47 префектур Японии. Он утешал японцев после землетрясений, цунами и других трагедий, таких как катастрофа на АЭС "Фукусима" в 2011 году. Будучи убежденным пацифистом, не раз высказывал сожаление действий Японии во время Второй мировой войны.

Ссылаясь на слабое здоровье, император объявил о желании уйти в отставку в 2016 году. Ни один император не отрекался от престола в Японии с 1817 года. 30 апреля 2019 года передал титул императора старшему сыну, принцу Нарухито.

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Дата
30
апреля

Впервые за 200 лет император отрекся от власти

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