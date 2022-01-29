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суббота, 29 января 2022 14:00

Впервые за 13 лет в Белом доме появилась кошка
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В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании Уиллоу, впервые привлекшая внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании. Фото: Reuters
В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании Уиллоу, впервые привлекшая внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании. Фото: Reuters
В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании Уиллоу, впервые привлекшая внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании. Фото: Reuters
В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании Уиллоу, впервые привлекшая внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании. Фото: Reuters
В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании Уиллоу, впервые привлекшая внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании. Фото: Reuters

В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании по имени Уиллоу.

Впервые она привлекла внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании. Об этом пишет AP.

Тогда животное выпрыгнуло на сцену и прервало выступление на предвыборном митинге.

Увидев любовь Джилл к кошке, ее владелец, местный фермер, подарил животное первой леди.

Виллоу разместили в администрации Байдена вместе с любимыми игрушками и угощением.

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Кошку назвали в честь родного города Джилл Байден в Пенсильвании.

Последние 13 лет кошек в Администрации главы США не было. У предшественника Джо БайденаДональда Трампа – не было никаких домашних животных.

Эксперты считают, что кошка может помочь повысить привлекательность президентских супругов в период политических проблем.

Кроме того, у Байденов также есть щенок немецкой овчарки, подаренный братом Джозефа Байдена и его женой.

Младшего пса президента Байдена Мейджора отправили на дополнительную учебу.

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