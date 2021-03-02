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среда, 03 марта 2021 08:10

Впервые вышел еженедельный журнал

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Впервые вышел еженедельный журнал
Первый номер журнала / Wikipedia

3 марта 1923-го в продажу поступил первый в мире новостной журнал-еженедельник Time.

Журнал основали американские журналисты, тогда еще студенты Йельского университета Бритон Хэдден и Генри Люс, которые ранее работали вместе в студенческой газете Yale Daily News. Сначала создатели рассматривали название "Факты", но, по их мнению, она была слишком серьезной, а они вместо этого хотели создать не только информационный, но и развлекательный журнал. В современных рекламных кампаниях издатели расшифровывают название большими буквами TIME как The International Magazine of Events, то есть "Международный журнал новостей".

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Когда в 1929 году Хэдден умер, Люс стал единственным руководителем. Для того, чтобы увеличить тираж, привлек к руководству такие финансовые компании, как J. P. Morgan, и Роя Ларсена. В 1929 году Ларсен также стал директором новообразованной компании Time Inc., в которую вошел журнал. Благодаря удачной рекламе на радио и в кинотеатрах удалось значительно увеличить тираж в США и распространять в мире.

Time изначально владел характерным стилем письма, регулярно использовал обратный порядок слов в предложениях. Это было не раз пародируемо. Журнал также известный красной каймой на обложке, впервые использованной в 1927-м.

Журнал был первым, кто ввел рейтинг "Человек года". Основным критерием было влияние человека на содержание новостей в течение года. В частности, "Людьми года" за хорошие или плохие поступки были Черчилль, Эйнштейн, Гитлер, Сталин. Этот рейтинг и правило размещать фото на обложке стали характерными чертами журнала и были заимствованы другими изданиями.

На обложке в 1983-м появлялись персональный компьютер, в 2006-м вместо изображения появилась надпись You, то есть "Ты". В 2001-м вместо Усамы бин Ладена на обложке был тогдашний мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Это привело к критику, журнал уступил своей этикой ради политкорректности.

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Дата
03
марта

Впервые вышел еженедельный журнал

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