Впервые в немецком мегаполисе мусульман публично будут созывать к молитве

Центральная мечеть Кельна – самая большая в Германии / Reuters

Власти немецкого мегаполиса Кельн решили, что мечети получат разрешение транслировать призыв муэдзина к молитве по пятницам.

В понедельник, 11 октября, власти города объявили, что 35 городских мечетей смогут транслировать призыв к молитве в течение 5 мин. каждую пятницу около полудня. Об этом пишет Independent.

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Каждая мечеть должна подать заявку на получение определенного разрешения на трансляцию призывов, и заранее уведомить соседей, а также соблюдать ограничения по громкости.

Христианские церковные колокола ежедневно звенят во многих германских городах.

В Кельне живет одна из самых больших мусульманских общин в Германии, здесь находится Центральная мечеть Кельна - самая большая в стране.

Во время разногласий вокруг строительства большой мечети, ее сторонники заверили общественность, что она не будет регулярно транслировать призывы к молитве, которые у мусульман должны звучать пять раз в день.

Мэр города приветствовал это решение, заявив, что "если в дополнение к звукам церковных колоколов, мы услышим еще и зов муэдзина, это покажет, что в Кельне ценят и живут разнообразием, а разрешение на призывы муэдзина – это знак уважения".

Лишь небольшому количеству мечетей в Германии, в том числе в западных городах Эр-Эркеншвик и Дюрен, ранее разрешили транслировать призывы к молитве. Иногда несмотря на протесты соседей-христиан.

Террорист-смертник 8 октября напал на мечеть в городе Кундуз на севере Афганистана во время пятничной молитвы. В результате погибли не менее 50 человек.