Впервые в мире киноэкипаж снимал фильм в космосе

Из космоса вернулся первый киноэкипаж. Фото: РИА Новости

Съемочная группа российского фильма Вызов приземлилась на корабле Союз МС-18 в Казахстане.

На месте посадки находится группа вертолетов вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает Коммерсант.

На борту корабля находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Союз МС-18 отстыковался от Международной космической станции в 4:14.

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Самочувствие всех, кто вернулся с орбиты, хорошоe. Киноэкипаж впервые в мире снимал фильм в космосе.

5 октября во время стыковки киноэкипажа к МКС произошел сбой, пришлось проводить его в ручном режиме.

13 октября состоялся второй туристический полет на орбиту от компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. Запуск состоялся в США на западе штата Техас в 17:50 по Киеву. Члены полностью гражданского экипажа вернулись на Землю.