Впервые в истории ВСУ: авиация отработала массовые ракетные удары ночью

Ночные стрельбы вертолетчиков ВСУ на Ровенском полигоне / скрин

Армейская авиация Вооруженных сил Украины отработала на совместных учениях взаимодействие с механизированными подразделениями в ночное время суток.

Ночные полеты с огневым поражением вероятного противника проводились во время командно-штабных учений подразделений оперативного командования "Запад".

В небо подняли боевые самолеты и вертолеты армейской авиации, прикрывали механизированные подразделения 14-й бригады.

Винтокрылые машины в темноте отработали массовые удары по позициям врага с использованием неуправляемых авиационных ракет (НАР).

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Умение сочетать действия механизированных подразделений с авиацией является одним из самых сложных задач для армейцев.

Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет. Все они выполняют боевые задачи в зоне проведения ООС.