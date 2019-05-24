Впервые в истории ВСУ: авиация отработала массовые ракетные удары ночью

Армейская авиация Вооруженных сил Украины отработала на совместных учениях взаимодействие с механизированными подразделениями в ночное время суток.
Ночные полеты с огневым поражением вероятного противника проводились во время командно-штабных учений подразделений оперативного командования "Запад".
В небо подняли боевые самолеты и вертолеты армейской авиации, прикрывали механизированные подразделения 14-й бригады.
Винтокрылые машины в темноте отработали массовые удары по позициям врага с использованием неуправляемых авиационных ракет (НАР).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
Умение сочетать действия механизированных подразделений с авиацией является одним из самых сложных задач для армейцев.
Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет.
Все они выполняют боевые задачи в зоне проведения ООС.
Комментарии