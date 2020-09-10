Впервые в истории: один из "мега-банков" США возглавит женщина

Новость о приходе женщины на должность CEO Citigroup рынок воспринял нейтрально. Фото: Reuters

Генеральный директор Citigroup Майкл Корбато сообщил, что уйдет в отставку в феврале после восьми лет руководства банком.

Его место займет исполнительный директор подразделения розничного банка Джейн Фрейзер, которая станет первой женщиной-руководительницей одного из крупнейших в США банков. Об этом сообщает CNBC.

"Считаю, что сейчас правильное время для моей наследницы возглавить City для следующего шага вперед. Я работаю с Джейн много лет и горжусь тем, что она стала моей наследницей. Уверен, что с ее лидерскими навыками, опытом и качествами она станет выдающимся генеральным директором ", - отметил Корбато.

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Как отмечается, новость о приходе женщины на должность CEO Citigroup рынок воспринял нейтрально.

Стоит отметить, что Фрейзер является уроженкой Шотландии. Работу в Citigroup она начала в 2004 году. До прихода в Citi работала в консалтинговом гиганте McKinsey и в отделе слияний и поглощений Goldman Sachs. В прошлом году ее рассматривали как потенциальную кандидатку на должность генерального директора в других банках, включая Wells Fargo & Co.

В понедельник, 31 августа, правительство на внеочередном заседании назначил Андрея Виленского временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья. Он работал директором департамента договорной работы указанной Службы.