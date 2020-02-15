Впервые в Европе человек умер от коронавируса

Во Франции от коронавируса умерла туристка из КНР.
Это первый случай смерти от вируса за пределами Азии, передает ВВС.
Умершая является 80-летней женщиной из китайской провинции Хубэй, заявила Министерка здравоохранения Франции Агнес Бузин.
Она приехала во Францию 16 января. Была в карантине в больнице с 25 января.
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Всего за пределами материкового Китая зафиксировали 3 смерти от коронавируса в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.
Сейчас более 67 тыс. человек инфицированы китайским коронавирусом. Более 1,5 тыс. умерли.
В Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом Covid-19, по информации Минздрава.
18 февраля из Китая эвакуируют украинцев. На родину заберут только здоровых. Кабмин выделил на это 4,5 млн грн.
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