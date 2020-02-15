Впервые в Европе человек умер от коронавируса

Умерла туристка из КНР. Фото: Reuters

Во Франции от коронавируса умерла туристка из КНР.

Это первый случай смерти от вируса за пределами Азии, передает ВВС.

Умершая является 80-летней женщиной из китайской провинции Хубэй, заявила Министерка здравоохранения Франции Агнес Бузин.

Она приехала во Францию ​​16 января. Была в карантине в больнице с 25 января.

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Всего за пределами материкового Китая зафиксировали 3 смерти от коронавируса в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Сейчас более 67 тыс. человек инфицированы китайским коронавирусом. Более 1,5 тыс. умерли.

В Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом Covid-19, по информации Минздрава. 18 февраля из Китая эвакуируют украинцев. На родину заберут только здоровых. Кабмин выделил на это 4,5 млн грн.