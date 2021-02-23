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среда, 24 февраля 2021 08:00

Впервые узаконили отцовство 3-х родителей

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Впервые узаконили отцовство 3-х родителей
Доктор Джон Чжан держит первого ребенка, родившегося 6 апреля 2016-го от 3-х родителей - отца, матери и донора яйцеклетки / NEW HOPE FERTILITY CENTER

24 февраля 2015-го Великобритания стала первой страной в мире, которая узаконила рождения ребенка от 3-х родителей. Большинством голосов парламент утвердил закон, который позволяет проводить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от 3-х человек.

Первый ребенок, в клетках которого были элементы ДНК от 3-х человек родился в следующем году. Революционный способ трехстороннего искусственного оплодотворения, разработали в университете английского Ньюкасла. Он позволяет предотвратить рождение детей с неизлечимыми генетическими нарушениями. Речь идет о модификации митохондрии - части клетки, отвечающей за ее энергоснабжения.

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В митохондрий половых клеток есть собственная ДНК, которая не влияет на внешность или другие личностные характеристики будущего ребенка. Дефекты митохондрий в клетках матери приводят к рождению детей с тяжелыми заболеваниями. Они могут страдать нарушением функций головного мозга, мышечной дистрофией, пороками сердца и слепотой.

Процедура предусматривает использование половых клеток родителей и митохондрий от здоровой женщины. Существует две возможности вмешательства - устранение дефектов в эмбрионе и устранения дефектов яйцеклетки. Полученная таким образом ребенок имеет 0,1% ДНК другой женщины. Собственные клетки ребенка больше не несут дефектных митохондрий. Положительное изменение в дальнейшем передается по наследству от матери к ребенку.

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Дата
24
февраля

Впервые узаконили отцовство 3-х родителей

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