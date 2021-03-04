Впервые совершили повторный запуск и возвращение на землю космической ракеты

Запуск Falcon 9 в мае 2018-го / Wikipedia

30 марта 2017 года компания SpaceX впервые в истории осуществила повторный запуск и возвращение на землю ракеты Falcon 9.

Главное преимущество SpaceX, что упрощает и удешевляет полеты в космос - использование ракет, конструкционные элементы которых используют повторно. Во время их разработки главе компании Илону Маску пришлось преодолеть много технических препятствий. Но многочисленные тесты уже проведены удачные и неудачные запуски привели к появлению ракеты Falcon 9 Full Thrust, на которой был установлен первый степень, который смог впервые успешно вернуться на Землю.

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В 2013-м начались испытания посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon. 2 мая 2014-го SpaceX поделилась видео второго тестового полета - взлета и посадки 1-й степени.

Всего в 2017-2019 годах было осуществлено 24 повторных запусках первой степени. В 2020-м, в 21 из 26 запусков первая ступень использовался повторно. Один из ступеней использовалась 5 раз в течение года и 2 степени были запущены и сели 7 раз.

Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению для "Международной космической станции", а также для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

Falcon 9 установила рекорд по массе полезной нагрузки, выводимой на низкую опорную орбиту Земли - вывела 60 спутников Starlink, суммарным весом 15600 кг.