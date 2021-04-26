Впервые с августа не зафиксировали смертей от коронавируса

В стране не зарегистрировали ни одного летального случая от коронавируса за сутки. Фото: Reuters

За последние сутки в Португалии не зафиксировали ни одного смертельного случая, связанного с коронавирусом.

В то же время, обнаружили 196 случаев инфекции, 326 человек выздоровели, сообщает O Minho.

В целом по стране зарегистрировали 834 638 случаев инфицирования и 16 965 смертей от коронавируса. 793 011 человек выздоровели.

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Около 20% из 10 млн населения страны получили первую дозу ковид-вакцины и 7% - две дозы.

С 29 апреля Турция вводит полный локдаун. Междугородние поездки можно будет осуществить только с обязательного разрешения, а общественный транспорт будет работать с 50% загруженностью.