Впервые обложку Time украсил трансгендерный мужчина

Фото: @time

Впервые в истории журнала Time на обложке оказался трансгендерный актер 34-летний Эллиот Пейдж - в прошлом Эллен Пейдж.

Фотографию опубликовали на официальном аккаунте глянца в Instagram.

Пейдж совершил каминг-аут в декабре 2020 года и признался, что он трансгендерный мужчина.

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По словам актера, его понимание себя во всех проявлениях еще продолжается, потому что это длительный процесс.

В интервью Пейдж поделился, что еще в детстве чувствовал себя парнем и не хотел выглядеть девушкой. С 10 лет он начал участвовать в съемках, на которых должен был носить длинные волосы и "выглядеть определенным образом".

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