Впервые люди законно поселились в доме, напечатанном на принтере

Харри Деккерс и Элиз Лутц у своего дома, напечатанного на 3D-принтере / The Guardian

Пара в Нидерландах стала первой, которая арендовала и поселилась в доме, полностью напечатанном на 3D-принтере.

Элиза Лутц, 70 лет, и Харри Деккерс, 67 лет, бывшие владельцы магазинов в Амстердаме. Они на днях получили свой цифровой ключ-приложение к новому дому. Об этом пишет The Guardian.

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"Это красиво. Похоже на бункер, где чувствуешь себя в безопасности", - говорит Харри Деккерс.

Этот дом является первым из пяти, запланированных строительной фирмой Saint-Gobain Weber Beamix для постройки в пригороде Эйндховена.

За последние два года объекты, частично построенные с помощью 3D-печати, возвели во Франции и США. Новые проекты быстро реализуют по миру. Но нидерландские строители обогнали соперников, построив первое юридически пригодное для проживания жилье, в котором несущие стены напечатал 3D-принтер.

"Это также первый дом, который на 100% разрешен местными властями, и в нем уже живут люди", - сказал исполнительный директор Weber Benelux Басс Хьюисманс.

В методе 3D-печати использовали огромную роботизированную руку с соплом, которая впрыскивает специально разработанный цемент, имеющий текстуру взбитых сливок. Цемент печатается по проекту архитектора, добавляя слой за слоем для создания стен и увеличения их прочности. Многие строительные компании рассматривают метод 3D-печати, как способ сократить время и расходы.

Новый дом состоит из 24 бетонных элементов, напечатанных на заводе в Эйндховене, а затем доставленных грузовиком на строительную площадку и поставленных на фундамент. После этого в здании установили коммуникации, крышу и оконные рамы. В доме площадью 94 кв. м две спальни.

К тому времени, когда построят пять домов, состоящих из трех этажей и трех спален, есть надежда, что строительство будут осуществлять полностью на месте, но различные другие детали также будут делать с использованием принтера. Это еще больше снизит затраты.

"Чтобы напечатать этот дом, понадобилось лишь 120 ч. Итак, на все элементы, если бы мы печатали их одновременно, мы бы потратили менее пяти дней. Большое преимущество в том, что принтеру не нужно есть, спать, отдыхать", - сказал Хьюисманс.

Лутц и Деккерс платят €800 в месяц, чтобы жить в этом доме. Рыночная арендная плата обычно вдвое превышает сумму, которую платит пара.