Впервые люди законно поселились в доме, напечатанном на принтере

 
Ексклюзивы
1/5
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 594
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 90
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 153
Приближаются грозы и дожди - синоптики обновили прогноз на неделю
Приближаются грозы и дожди - синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 225
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 765
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 513
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 828
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 792
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 351
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
6
5
6
4
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
В Беларуси массово жгли портреты Путина
В Беларуси массово жгли портреты Путина
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Видео
Все видео
Пара поженилась в костюмах защиты
Пара поженилась в костюмах защиты
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Для судей с Covid-19 забронировали роскошный отель
Для судей с Covid-19 забронировали роскошный отель
Тигр набросился на машину и разбил окно
Тигр набросился на машину и разбил окно
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Интервью
1/5
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 603
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 396
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 351
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1260
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 486
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 13:28

Впервые люди законно поселились в доме, напечатанном на принтере

  Комментировать
Впервые люди законно поселились в доме, напечатанном на принтере
Харри Деккерс и Элиз Лутц у своего дома, напечатанного на 3D-принтере / The Guardian

Пара в Нидерландах стала первой, которая арендовала и поселилась в доме, полностью напечатанном на 3D-принтере.

Элиза Лутц, 70 лет, и Харри Деккерс, 67 лет, бывшие владельцы магазинов в Амстердаме. Они на днях получили свой цифровой ключ-приложение к новому дому. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали "периодическую таблицу технологий"

"Это красиво. Похоже на бункер, где чувствуешь себя в безопасности", - говорит Харри Деккерс.

Этот дом является первым из пяти, запланированных строительной фирмой Saint-Gobain Weber Beamix для постройки в пригороде Эйндховена.

За последние два года объекты, частично построенные с помощью 3D-печати, возвели во Франции и США. Новые проекты быстро реализуют по миру. Но нидерландские строители обогнали соперников, построив первое юридически пригодное для проживания жилье, в котором несущие стены напечатал 3D-принтер.

"Это также первый дом, который на 100% разрешен местными властями, и в нем уже живут люди", - сказал исполнительный директор Weber Benelux Басс Хьюисманс.

В методе 3D-печати использовали огромную роботизированную руку с соплом, которая впрыскивает специально разработанный цемент, имеющий текстуру взбитых сливок. Цемент печатается по проекту архитектора, добавляя слой за слоем для создания стен и увеличения их прочности. Многие строительные компании рассматривают метод 3D-печати, как способ сократить время и расходы.

Новый дом состоит из 24 бетонных элементов, напечатанных на заводе в Эйндховене, а затем доставленных грузовиком на строительную площадку и поставленных на фундамент. После этого в здании установили коммуникации, крышу и оконные рамы. В доме площадью 94 кв. м две спальни.

К тому времени, когда построят пять домов, состоящих из трех этажей и трех спален, есть надежда, что строительство будут осуществлять полностью на месте, но различные другие детали также будут делать с использованием принтера. Это еще больше снизит затраты.

"Чтобы напечатать этот дом, понадобилось лишь 120 ч. Итак, на все элементы, если бы мы печатали их одновременно, мы бы потратили менее пяти дней. Большое преимущество в том, что принтеру не нужно есть, спать, отдыхать", - сказал Хьюисманс.

Лутц и Деккерс платят €800 в месяц, чтобы жить в этом доме. Рыночная арендная плата обычно вдвое превышает сумму, которую платит пара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые люди законно поселились в доме, напечатанном на принтере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Затонул паром. Погибли 103 человека

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Император отрекся от власти

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 57667
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 13203
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 12402
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 8883
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 8379
Мир
В Китае за день вакцинировали рекордное количество людей
В Китае за день вакцинировали рекордное количество людей Просмотров: 54
Штабы Навального включили в список террористов и экстремистов
Штабы Навального включили в список террористов и экстремистов Просмотров: 63
Россия представляет собой угрозу для существования США - американская разведка
Россия представляет собой угрозу для существования США - американская разведка Просмотров: 333
Компания AstraZeneca впервые раскрыла доходы от продажи Covid-вакцины
Компания AstraZeneca впервые раскрыла доходы от продажи Covid-вакцины Просмотров: 252
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
3
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
28
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
5
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
Голосов: 573
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть