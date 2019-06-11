Возле моря построили 80-метровый природный орган

Фото: artFido

В Хорватии из бетонной береговой линии сделали 80-метровый природный орган.

Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря. Об этом пишет artFido.

Вода и ветер проникают через отверстия в нижней части лестницы, дальше они попадают в резонансные камеры. Оттуда звуки выходят через отверстия вдоль самых высоких ступеней.

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Бетонную береговую линию построили во время Второй мировой войны в целях армии. Место стало популярным среди туристов после реноваций, которые сделал хорватский архитектор Никола Басс.

В Хорватии открыли почетное консульство Украины. На фото с церемонии можно увидеть курьезную деталь: в названии консульства на табличке есть ошибка.