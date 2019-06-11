 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 684
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 432
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2340
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4815
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1917
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
6
8
4
4
6
Возле моря построили 80-метровый природный орган
Возле моря построили 80-метровый природный орган
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Из реки в Будапеште достали затопленный катер: нашли 4 тела
Из реки в Будапеште достали затопленный катер: нашли 4 тела
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 7 км
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 7 км
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Видео
Все видео
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
В российском морпорту взорвался танкер
В российском морпорту взорвался танкер
Вертолет врезался в небоскреб
Вертолет врезался в небоскреб
Показали видео с слоновьих "похорон"
Показали видео с слоновьих "похорон"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2835
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5004
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 918
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 15:54

Возле моря построили 80-метровый природный орган
6

  Комментировать

Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря.
Фото: artFido
Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря.
Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря.
Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря.
Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря.

В Хорватии из бетонной береговой линии сделали 80-метровый природный орган.

Для создания музыки инструмент использует энергию ветра и воды Адриатического моря. Об этом пишет artFido.

Вода и ветер проникают через отверстия в нижней части лестницы, дальше они попадают в резонансные камеры. Оттуда звуки выходят через отверстия вдоль самых высоких ступеней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе

Бетонную береговую линию построили во время Второй мировой войны в целях армии. Место стало популярным среди туристов после реноваций, которые сделал хорватский архитектор Никола Басс.

В Хорватии открыли почетное консульство Украины. На фото с церемонии можно увидеть курьезную деталь: в названии консульства на табличке есть ошибка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле моря построили 80-метровый природный орган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 49133
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 34221
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 25957
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25570
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 24564
Мир
Россия испугалась возвращения украинского ядерного оружия
Россия испугалась возвращения украинского ядерного оружия Просмотров: 180
Нашли тоннель, по которому можно добраться к Янтарной комнате
Нашли тоннель, по которому можно добраться к Янтарной комнате Просмотров: 738
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
 Просмотров: 477
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
8
 Просмотров: 684
Назвали самый дорогой в мире бренд
Назвали самый дорогой в мире бренд Просмотров: 324
Больше всего комментируют
35
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
26
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
11
Партии показали первые десятки своих списков
Голосов: 64
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua