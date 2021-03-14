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воскресенье, 14 марта 2021 04:53

Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль: погибли семь полицейских

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Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль: погибли семь полицейских
Среди раненых - семеро полицейских. Фото: tolonews.com

На западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли восемь человек.

Еще 54 человека получили ранения. Уточняется, что среди раненых - семеро полицейских. Об этом сообщает Синьхуа.

Взрыв произошел поздно вечером в пятницу, 12 марта, в городе Герат. По словам представителя МВД страны Тарека Ариана, боевики взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у контрольно-пропускного пункта.

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Кроме того, взрывом были повреждены по меньшей мере 14 жилых домов.

В столице Экваториальной Гвинеи, городе Бата, произошла серия взрывов, унесшая жизни 17 человек.

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Дата
14
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