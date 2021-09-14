Воздушный шар отключил свет всему городу

Подстанция электроэнергии в Дрездене, где произошла авария / Getty Images

Немецкая полиция во вторник, 14 сентября, начала расследования загадочного отключения электроэнергии в Дрездене днем ранее.

В понедельник днем в Дрездене и его окрестностях отключение электроэнергии затронуло около 300 тыс. семей. По словам городских властей, это, вероятно, произошло, когда воздушный шар с металлическим покрытием вошел в контакт с ретрансляционной станцией. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Полиция расследует, случайно ли воздушный шар достиг ретрансляционной станции или его намеренно контролировали. Останки обугленного шара полиция изъяла на подстанции на юге города. Власти не исключают, что инцидент является нападением.

Отключение электричества произошло около 14:00 по местному времени и парализовало город с населением около 550 тыс. человек. Светофоры погасли и остановились трамваи.

Пожарные и аварийные бригады ответили на 34 звонка, и зафиксировали как минимум 24 случая застревания людей в лифтах. Также сработали четыре ложные пожарные тревоги. Аварийные электрогенераторы обеспечили отсутствие отключений в двух больницах.

Поставщик энергии SachsenEnergie объявил, что причиной отключения стала неисправность в высоковольтной сети. Хотя в некоторых местах отключение электроэнергии длилось всего несколько минут, проблема была полностью решена через два часа.

С 20 августа в Украине отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы, находящиеся в красной зоне.