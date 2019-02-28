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четверг, 28 февраля 2019 16:28

Воздушное пространство закрыли: украинцы застряли в Индии

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Воздушное пространство закрыли: украинцы застряли в Индии
В индийском аэропорту остаются украинцы, рейсы которых отменили. Фото: lookmytrips.com

Более 14 украинцев застряли в международном аэропорту им. Индиры Ганди в Дели. Там отменили ряд рейсов из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Обе страны закрыли воздушное пространство.

"Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников", - сообщили в консульской службе МИД в Twitter.

По словам директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева, пока консул из посольства Украины в Индии приехал в аэропорт и активно занимается вопросом помощи. В частности, решается вопрос о перебронировании билетов.

"Сейчас части украинцев уже удалось перебронировать билеты на послезавтра, возможно, удастся и другим. На место выехали еще два сотрудника консульства - они решают вопросы обеспечения жильем, питанием, транспортом. Все обеспечены питьевой водой. Мы в постоянном контакте, как с людьми, так и с представителями авиакомпании", - сказал Погорельцев.

Также заверил, что в ближайшее время все вернутся домой.

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По данным Flightradar24, 28 февраля пакистанское воздушное пространство открыли для некоторых рейсов. Из Пакистана вылетели несколько самолетов, однако неизвестно, есть ли на них пассажиры.

В то же время 4 самолета Thai Airways, которые движутся в Европу, решили лететь над Китаем вместо привычного маршрута над Индией и Пакистаном.

Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир в связи с конфликтом между Индией и Пакистаном.

Также в случае возникновения обстоятельств, требующих консульского вмешательства, украинцев просят немедленно обращаться в посольство.

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Дата
28
февраля

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